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اتهام شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن

10:46 م الخميس 07 نوفمبر 2024

السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن

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(د ب أ)

اتهم محققون دنماركيون شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن بقنابل يدوية في أكتوبر الماضي.

ويقول المحققون إن المشتبه بهما، اللذين يبلغان من العمر 17 و19 عاما، كانا يعتزمان إصابة أو قتل أشخاص في السفارة، منتهكين قوانين الإرهاب الدنماركية.

وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" بأن اتهامات الادعاء تم تلاوتها في جلسة سرية لمراجعة أسباب الاحتجاز في محكمة كوبنهاجن الجزئية.

وقالت ريتزاو إن المشتبه بهما نفيا التهم الموجهة إليهما.

وحدث انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في هيليروب شمال كوبنهاجن في ذلك الوقت.

ويقال إن القنابل اليدوية لم تصب السفارة، بل أصابت شرفة سطح منزل قريب.

ولم يصب أحد بأذى في الحادث، ولكن كانت هناك أضرار مادية جسيمة.

واعتقل السويديان في محطة كوبنهاجن المركزية في اليوم ذاته.

وفي الليلة التي سبقت الانفجارات، أطلقت أعيرة نارية أيضا على السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية، ستوكهولم.

ويعتقد المدعون السويديون أنه قد تكون هناك صلة بين تلك الحوادث.

ويشتبه جهاز الأمن السويدي "سابو" في أن إيران ربما تكون متورطة في تدبير تلك الحوادث.

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