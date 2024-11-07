بايدن يتعهد بتسليم السلطة سلميا لترامب في 20 يناير

(د ب أ)

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسليم السلطة سلميا في 20 يناير المقبل، بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات.

وقال بايدن في واشنطن اليوم الخميس: "سأؤدي واجبي كرئيس سوف أفي بقسمي وأحترم الدستور. في 20 يناير سننقل السلطة سلميا في أمريكا".

وأعرب بايدن عن اعتزامه استغلال آخر أيام له في فترته في الرئاسة لأقصى حد.

كان ترامب رفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات بعد هزيمته أمام بايدن قبل أربع سنوات. وحاول الطعن على النتيجة أمام المحكمة ولم ينجح في هذا كما نأي بنفسه عن مراسم تنصيب بايدن.

وأعلن فريق حملة الرئيس الجمهوري المنتخب أمس الأربعاء أن ترامب قد قبل دعوة بايدن لزيارة البيت الأبيض.

ويستعد ترامب لتولي فترة رئاسية ثانية تاريخية بعد فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في سباق الرئاسة.