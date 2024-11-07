ترامب: سأتحدث إلى بوتين قريبا

وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قوله، إنه تحدث مع 70 من قادة العالم منذ يوم الأربعاء.

وأضاف ترامب أنه لم يتحدث بعد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يعتقد أنه سيتحدث معه قريبًا.

وكان الرئيس الروسي بوتين قد أعرب اليوم الخميس عن تهنئته لترامب بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، خلال مشاركته في "منتدى فالداي الدولي للحوار".

وأكد بوتين استعداد موسكو للحوار مع ترمب، مشيرًا إلى أن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يحظى بثقة الشعب الأمريكي، كما لفت إلى أن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية "تستحق الاهتمام".