بوتين يهنئ ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة ويؤكد استعداد روسيا للحوار معه

وكالات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن تهنئته لدونالد ترامب بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس الروسي بوتين خلال مشاركته في "منتدى فالداي الدولي للحوار" إنه مستعد لإجراء حوار مع ترامب، موضحا أن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الشعب الأمريكي.

وأكد بوتين أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب خلال حملته الانتخابية "تستحق الاهتمام".