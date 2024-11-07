إعلام عبري: وزير الدفاع الأمريكي يعبر عن دهشته من إقالة جالانت

وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل بيوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي المقال، معبرًا عن دهشته من إقالته من منصبه.

وأشارت القناة إلى أن جالانت استعرض مع وزير الدفاع الأمريكي الأسباب التي أدت إلى إقالته من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول في إدارة بايدن تأكيده على القلق الأمريكي من إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث وصفه بالشريك الموثوق في حروب غزة ولبنان والتوترات مع إيران.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ليس لها أي علاقات مع خليفة جالانت، وزير الدفاع الجديد كاتس، وأعرب عن قلقه من أن الأمور قد تصبح أكثر تعقيدًا في الفترة القادمة.

وأكد المسؤول أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى التعامل معها في الأشهر المقبلة.