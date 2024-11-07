إعلان

إعلام عبري: وزير الدفاع الأمريكي يعبر عن دهشته من إقالة جالانت

09:21 م الخميس 07 نوفمبر 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل بيوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي المقال، معبرًا عن دهشته من إقالته من منصبه.

وأشارت القناة إلى أن جالانت استعرض مع وزير الدفاع الأمريكي الأسباب التي أدت إلى إقالته من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول في إدارة بايدن تأكيده على القلق الأمريكي من إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث وصفه بالشريك الموثوق في حروب غزة ولبنان والتوترات مع إيران.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ليس لها أي علاقات مع خليفة جالانت، وزير الدفاع الجديد كاتس، وأعرب عن قلقه من أن الأمور قد تصبح أكثر تعقيدًا في الفترة القادمة.

وأكد المسؤول أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى التعامل معها في الأشهر المقبلة.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إقالة جالانت بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة غزة ولبنان إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوتين يهنئ ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة ويؤكد استعداد روسيا للحوار معه

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)