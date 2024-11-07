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مبالغ فيه.. أول تعليق من روسيا على تصريح ترامب بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

08:40 م الخميس 07 نوفمبر 2024

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

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القاهرة- مصراوي

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الخميس، إن مزاعم دونالد ترامب بأنه يمكن أن يحل الصراع في أوكرانيا بسرعة مبالغ فيها لكنها لا تزال أفضل من الحرب المستمرة.

وتابع المتحدث باسم الكرملين الخميس: "بالطبع، كان هناك القليل من المبالغة في أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك بين عشية وضحاها، بالتأكيد لا يوجد شيء يمكن أن يعالج هذه المشكلة بين عشية وضحاها، ولكن على الأقل إذا كانت الإدارة الجديدة ستبحث عن السلام، وليس عن استمرار الحرب، فسيكون ذلك أفضل.

وكان رد فعل الكرملين سابقًا على انتخاب ترامب من خلال تسليط الضوء على أن العلاقات الأمريكية الروسية لا تزال سيئة ووصف الولايات المتحدة بأنها دولة غير ودية تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب ضد روسيا.

عندما سئل يوم الخميس عن تصريح نائبة الرئيس كامالا هاريس في مناظرة في سبتمبر مع ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأكل ترامب على الغداء أجاب بيسكوف، "بوتين لا يأكل الناس".

ديمتري بيسكوف الكرملين ترامب أوكرانيا العلاقات الأمريكية الروسية روسيا كامالا هاريس بوتين
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