القسام تعلن قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال شمال القطاع

وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح باستهدافها بعبوة رعدية بعد دخولها مبنى في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت إن الاحتلال الصهيوني مستمر في ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في شمال قطاع غزة، ووصفت هذه المجازر بأنها عمليات تطهير عرقي.

وأضافت حركة المقاومة الإسلامية أن حصار شمال القطاع يعتبر انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وأن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم أقرب للتواطؤ، مشيرة إلى أن هناك تغطية ودعم كامل من الإدارة الأمريكية.

ودعت حماس الدول العربية والمجتمع الدولي للخروج من مربع الصمت والتحرك بشكل عاجل لوقف هذه المجازر والانتهاكات، مؤكدة على ضرورة تقديم قادة الاحتلال إلى المحاسبة كمجرمي حرب.