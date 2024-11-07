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حماس: على الدول العربية مغادرة مربع الصمت والتحرك لوقف هذه المجازر

07:14 م الخميس 07 نوفمبر 2024

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الاحتلال الصهيوني مستمر في ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في شمال قطاع غزة، ووصفت هذه المجازر بأنها عمليات تطهير عرقي.

وأضافت حركة المقاومة الإسلامية أن حصار شمال القطاع يعتبر انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وأن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم أقرب للتواطؤ، مشيرة إلى أن هناك تغطية ودعم كامل من الإدارة الأمريكية.

ودعت حماس الدول العربية والمجتمع الدولي للخروج من مربع الصمت والتحرك بشكل عاجل لوقف هذه المجازر والانتهاكات، مؤكدة على ضرورة تقديم قادة الاحتلال إلى المحاسبة كمجرمي حرب.

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