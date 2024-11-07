بايدن يوجه رسالة مهمة للأمريكيين بعد فوز ترامب في الانتخابات

القاهرة- مصراوي

أشاد الرئيس جو بايدن بنائبة الرئيس كامالا هاريس، على شخصيتها الحقيقية في تصريحات بعد خسارتها في الانتخابات.

وتابع بايدن من حديقة الورود في البيت الأبيض اليوم الخميس: "لقد أدارت حملة ملهمة وتمكن الجميع من رؤية شيء تعلمته مبكرًا لاحترام شخصيتها كثيرًا".

وأضاف بايدن: "لديها عمود فقري مثل رمح ولديها شخصية رائعة وشخصية حقيقية".

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الأمريكيين قائلا: "أنه يتفهم أنه ستكون هناك مشاعر مختلفة بشأن نتيجة انتخابات الأمس، لكن من المهم قبول الخيار الذي اتخذته البلاد".

وأشار بايدن: "أعرف بالنسبة لبعض الناس أن الوقت قد حان للنصر، لتوضيح ما هو واضح، بالنسبة للآخرين، إنه وقت الخسارة، كما أن الحملات هي مسابقات ورؤى متنافسة".

وأكد الرئيس الأمريكي خلال خطابه: "البلد يختار أحدهما او الآخر ونقبل الخيار الذي اتخذته البلاد"، مشيرا "لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز، ولا يمكنك أن تحب جارك فقط عندما توافق. شيء أعتقد أنه يمكنك القيام به بغض النظر عمن صوتت له هو رؤية بعضكما البعض ليس كخصم ولكن كزملاء أمريكيين".