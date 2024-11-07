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البث العبرية: نتنياهو طلب من سفير إسرائيل بواشنطن تمديد مهمته حتى نهاية ولاية بايدن

06:47 م الخميس 07 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من سفير إسرائيل بواشنطن تمديد مهمته موقتاً حتى نهاية ولاية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، صرح بأنَّه ورئيس الأركان اتفقا على أنه لا توجد أي اعتبارات أمنية تبرر بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، مؤكدًا عدم أهمية البقاء هناك من الناحية الأمنية أو السياسية، على خلاف رأي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يرى ضرورة البقاء لدوافع سياسية.

وأوضح جالانت أن إسرائيل قد حققت جميع "الإنجازات الكبرى" في غزة، وليس هناك أي مبرر للاستمرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدافع الحقيقي وراء البقاء قد يكون الرغبة في الاستمرار هناك بدون ضرورة.

وفي سياق آخر، دعا جالانت إلى ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة، حيث أشار إلى أن الظروف الأمنية أصبحت ملائمة لذلك.

وفي الوقت نفسه، تستمر احتجاجات أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إذ أغلقوا طريقًا رئيسيًا في تل أبيب للضغط على الحكومة للموافقة على صفقة التبادل، بينما أشارت مصادر إلى أن نتنياهو غير مستعد لإنهاء الحرب من أجل إعادة الأسرى.

نتنياهو الرئيس الأمريكي بايدن يوآف جالانت محور فيلادلفيا إسرائيل صفقة تبادل للأسرى
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