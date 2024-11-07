يعمل على تصحيح أخطائه.. هل تختلف ولاية ترامب الثانية عن الأولى؟

القاهرة- مصراوي

فوز دونالد ترامب في الانتخابات سيعيده إلى البيت الأبيض، لكن المرة الثانية لن تكون مشابهة للأولى. مع سيطرة الحزب الجمهوري وتهميش شخصياته المناهضة لترامب، يدخل ترامب المكتب البيضاوي بخبرة سابقة وامتعاض من النظام الذي يعتبره خذله.

على عكس فوزه الأول في الهيئة الانتخابية في عام 2016، يسير ترامب على الطريق الصحيح للفوز بالتصويت الشعبي هذا العام - مما يوفر له فرصة للمطالبة بتفويض الدعم على مستوى البلاد الذي استعصى عليه في المرة الأخيرة، مما أثار إحباطه كثيرًا.

وقال ترامب أمام حشد منتشي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح الأربعاء: "لقد منحتنا أمريكا تفويضًا غير مسبوق وقويًا". ولخص نهجه في فترة ولاية ثانية على هذا النحو: "سأحكم بشعار بسيط: الوعود التي قُطعت، والوعود التي تم الوفاء بها".

السنوات الأربع القادمة تبدو غير واضحة وقابلة للتغيير بشكل أكبر مقارنة برئاسة ترامب الأولى. حاولت منافسته، نائبة الرئيس كامالا هاريس، تحذير الناخبين من المخاطر المحتملة، لكن بالنسبة لأنصاره، كانت وعود ترامب بإصلاح ما وصفه بـ"الدولة المحطمة" هي محور حملته، حتى لو استدعى ذلك التخلي عن بعض المبادئ التقليدية.

الشخصيات التي كانت تأمل سابقًا في لعب دور استقرارٍ في إدارة ترامب—بما في ذلك رؤساء الأركان، ووزراء الدفاع، ومستشارو الأمن القومي والمخابرات الوطنية، والمدعي العام—تخلت عن العمل معه، تاركة وراءها سلسلة من الاتهامات المتبادلة حول شخصيته وقدراته.

تم استبدال المسؤولين السابقين الذين سعوا لضبط ترامب بمستشارين ومسؤولين لا يبدون اهتمامًا كبيرًا بالتحكم في أفعاله. فبدلاً من العمل كحواجز ضده، يشاركه هؤلاء المسؤولون الجدد أفكاره ويتحمسون لتحقيق وعوده المتطرفة كمرشح، دون اكتراث بالمعايير أو التقاليد أو القوانين التي سعى مساعدوه السابقون إلى الحفاظ عليها.

كما تغير محور النفوذ المحيط بترامب بشكل ملحوظ منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021. في حين كانت ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر سابقًا من الشخصيات البارزة في الحملة وإدارة البيت الأبيض، فقد ابتعدا عن الأجواء السياسية اليومية. وقد أكدت إيفانكا أنها لا تخطط للعودة إلى الجناح الغربي، وبينما شارك كوشنر في جهود الانتقال، تشير مصادر مقربة إلى أنه من غير المرجح أن يتخلى عن شركته الخاصة للأسهم.

بدلاً من ذلك، يعتمد ترامب الآن على شخصيات مثل نجله دونالد ترامب جونيور و إيلون ماسك وسوزي وايلز لدعمه الوصول إلى البيت الأبيض.

ترامب يبدو حريصًا على مكافأة داعميه، مثل روبرت إف كينيدي الابن، حتى إن كانت آراؤهم مثيرة للجدل. وورد أن ترامب وعده بالقتال من أجله لتولي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، رغم تصريحاته المثيرة. يسعى ترامب، بعد خبراته القانونية السابقة، لتوظيف محامين يدعمون حتى مقترحاته الأكثر تطرفًا.

في سياق الانتقال الرئاسي، رفض ترامب توقيع اتفاقيات تقليدية مع إدارة بايدن، مستندًا إلى انعدام ثقته بالوكالات الفيدرالية. وقد أدى ذلك إلى تعقيد الحصول على تصاريح أمنية لفريقه ومنعهم من تلقي تمويلات الانتقال المعتادة.

في الكونجرس، حيث كان الجمهوريون المعتدلون ينتقدون أحيانًا سلوك ترامب، أصبح الولاء له الآن موحدًا تقريبًا في الحزب الجمهوري. تراجعت محاولات فرض قيود على السلطة الرئاسية، وجرى تقاعد أو إقصاء الجمهوريين المعارضين لترامب.

كما تغيرت تركيبة المحاكم الفيدرالية، حيث تتمتع المحكمة العليا الآن بأغلبية محافظة تعزز سياسات ترامب. فوز ترامب سيتيح له أيضًا الخروج من معظم القضايا القانونية ضده. وقد بدا ترامب متأثرًا بتقدمه في العمر، خاصة بعد مغادرته واشنطن في 2021، حيث يُلاحظ أحيانًا عليه التعب أو عدم الاستقرار.

خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بدا ترامب منشغلاً بالانتقام أكثر مما كان عليه في أيامه الأولى، حيث أظهر غضبه بشكل علني، مع قراراته المبنية على نزواته المتقلبة. ففي ولايته الأولى، واجه اضطرابًا مستمرًا في فريقه وصدامات مع المؤسسات الفيدرالية التي كانت تعرقل تنفيذ أوامره.

هذه المرة، استعد ترامب وفريقه بمجموعة أوامر تنفيذية وسياسات، مهيئين لتطبيقها مباشرة عند تسلمه السلطة، مع الحرص على توظيف موظفين يتمتعون بالولاء الكامل لتجنب أخطاء ولايته السابقة التي أضعفت نفوذه، وفي سعيهم لتشكيل الإدارة الجديدة، أكد ترامب ومساعدوه على ضرورة الولاء التام من موظفيه، متأثرين بخيبة الأمل من بعض الشخصيات البارزة التي انقلبت عليه سابقًا.

وأشار ترامب إلى أن اختياراته السابقة للموظفين ربما كانت من أكبر أخطائه، لذا يسعى حاليًا إلى اختيار أشخاص لن يقوضوا أجندته من الداخل، وهي تهمة وجهها إلى من استغنى عن خدماتهم سابقًا. وقد حذر المدعي العام السابق بيل بار من أن ولاء ترامب هو "باتجاه واحد"، إلا أن العديد من الجدد أبدوا اهتمامًا بالعمل معه.