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قصف وغارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

06:30 م الخميس 07 نوفمبر 2024

قصف وغارات إسرائيلية على لبنان أرشيفية

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( د ب أ )

قصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقذائف المدفعية والعنقودية عصر اليوم أطراف بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف في جنوب لبنان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية عصر اليوم النار من الرشاشات الثقيلة على أطراف بلدة يارون وبلدة ديرقانون راس العين في جنوب لبنان

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

قصف وغارات إسرائيلية استهداف مناطق في جنوب لبنان المدفعية الإسرائيلية القذائف المدفعية والعنقودية
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