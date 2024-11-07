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بعد ساعات من انتخاب ترامب.. إدارة بايدن تصدر قرارا جديدا بشأن النفط

06:18 م الخميس 07 نوفمبر 2024

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

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القاهرة- مصراوي

بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في انتخابات 2024، تحركت إدارة بايدن يوم الأربعاء، للحد من التنقيب عن النفط في محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية في ألاسكا، في قرار جديد للإدارة بعد فوز ترامب.

يتطلب قانون ضرائب ترامب لعام 2017 بيع عقد إيجار آخر للتنقيب عن النفط والغاز قبل نهاية عام 2024 في ANWR - وهي منطقة بكر في القطب الشمالي، حيث قبل ولاية ترامب الأولى، تم حظر التنقيب عن النفط لعقود. تم عقد بيع الإيجار السابق - المطلوب أيضًا بموجب القانون - في عام 2021، لكن وزارة الداخلية علقت وألغت في النهاية عقود الإيجار هذه بسبب عدم اهتمام صناعة النفط.

أشارت إدارة بايدن يوم الأربعاء، في بيان التأثير البيئي النهائي إلى أنها تخطط للذهاب مع نسخة مخففة من بيع عقد الإيجار، تعرض 400 ألف فدانًا، وهي أقل مساحة يمكن أن توفرها قانونًا.

إنها واحدة من الطرق العديدة التي يحاول بها البيت الأبيض والإدارة حماية بعض أكبر إنجازات بايدن أثناء رئاسته، بما في ذلك حقيبته الواسعة من العمل بشأن تغير المناخ والبيئة.

غالبًا ما يذكر ترامب احتياطيات ANWR النفطية في التجمعات الانتخابية، حيث تحدث الرئيس المنتخب عن فتح أجزاء من ألاسكا للتنقيب عن النفط، أو "الذهب السائل"، كما يسميها ترامب كثيرًا.

على الرغم من أن الرئيس جو بايدن وافق على مشروع Willow الجديد للتنقيب عن النفط في المنحدر الشمالي في ألاسكا، فقد وضعت إدارته أيضًا حماية لكميات هائلة من البرية في ألاسكا في محاولة للحد من الحفر في مناطق أخرى.

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