جالانت: لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى

وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن وزير الدفاع المقال يوآف جالانت قوله لأهالي الأسرى لدى المقاومة في غزة إنه "لا يوجد سبب الآن لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، فالأوضاع الأمنية أصبحت جاهزة لذلك".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن ذوي "الأسرى" الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يغلقون طريقا رئيسيا في تل أبيب في إطار احتجاجاتهم المتواصلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت عن مصدر مطلع بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مستعد لإنهاء الحرب في غزة مقابل إعادة الأسرى.