الرئيس الإيراني: إسرائيل لم تكن ستتجرأ على سفك دماء الشعب الفلسطيني لو كانت الدول الإسلامية موحدة

(وكالات)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن إسرائيل لم تكن "ستتجرأ" على سفك دماء الشعبين الفلسطيني واللبناني لو كانت الدول الإسلامية موحدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد توعد بـ "رد ساحق" في حال قام جيش الاحتلال بأي هجوم استهدف إيران.

وصرح نائب قائد الجيش الإيراني، العميد علي فدوي، أنه في وقت قريب سيشهد العالم طي صفحة "الكيان الصهيوني" بشكل كامل.

وكانت إيران قد تعهدت بتوجيه ضربة إلى إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدفها في وقت سابق.

