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ألمانيا: إسناد منصب وزير العدل إلى وزير النقل ومنصب وزير التعليم إلى وزير الزراعة

04:53 م الخميس 07 نوفمبر 2024

المانيا

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برلين- (د ب أ)

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس من مصادر حكومية ألمانية أن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج سيتولى حقيبة العدل في حكومة الأقلية برئاسة المستشار أولاف شولتس.

يأتي ذلك بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم في ألمانيا بعد إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الذي كان يتألف من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي.

يشار إلى أن فيسينج المنتمي إلى الحزب الليبرالي استقال من الحزب، وبذلك ظل في منصبه كوزير للنقل رغم خروج الليبراليين من الائتلاف.

كما علمت (د ب أ) أن وزير الزراعة جيم أوزديمير (المنتمي إلى حزب الخضر) سيتولى منصب وزير التعليم.

بذلك يتولى فيسينج منصب وزير العدل خلفا لـ ماركو بوشمان، فيما ستولى أوزديمير منصب وزير التعليم خلفا لـ بتينا شتارك-فاتسينجر.

ألمانبا منصب وزير العدل إلى وزير النقل الائتلاف الثلاثي الحاكم في ألمانيا المستشار أولاف شولتس إقالة شولتس لوزير المالية
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