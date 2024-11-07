ميقاتي: المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية

بيروت- (د ب أ)

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس على ضرورة تعاون جميع القيادات اللبنانية، من أجل مواجهة تداعيات "العدوان" الإسرائيلي على لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان "وعرض معه التطورات الراهنة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال ميقاتي، خلال اللقاء، إن "المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى اليها العدو الإسرائيلي".

ورحّب ميقاتي بالمفتي دريان، قائلاً "إن مواقف صاحب السماحة الوطنية تعبّر خير تعبير عن الروح الوطنية اللبنانية التي تجسًدها دار الفتوى".

وأكّد المفتي دريان، بعد اللقاء، "أن دار الفتوى وما تمثل، وطنيا وإسلامياً، تدعم وتؤيد جهود الرئيس ميقاتي في كل ما ينقذ لبنان من العدوان الصهيوني، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لتنعكس إيجاباً على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف عذاباتهم، وهذا يستدعي من الجميع التلاحم والتكاتف، وضرورة تحصين الوضع اللبناني الداخلي لمواجهتها".

وأضاف دريان أن "البلد يمر بمخاطر كبيرة وهذا يقتضي تعزيز وحدة الصف الإسلامي والوطني"، داعيا جميع القوى السياسية إلى حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاون من أجل انتخاب رئيس بالسرعة الممكنة.