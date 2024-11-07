الرئاسة التركية: أردوغان يهنئ ترامب هاتفيا على فوزه بالانتخابات

أنقرة- (د ب أ)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلالها بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الذي أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، أن أردوغان أعرب لترامب خلال الاتصال عن رغبته في تطوير التعاون بين تركيا والولايات المتحدة في الفترة الجديدة.

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية يوم 20 يناير 2025، ليبدأ رسميا مهامه الرئاسية.