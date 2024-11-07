بن غفير يمدد قرار عدم السماح بالزيارات العائلية للأسرى

وكالات



ذكرت قناة كان الإسرائيلية، أن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير مدّد لمدة شهر قرار مفوض مصلحة السجون بعدم السماح بالزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين.

وحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن قرار منع الزيارات للأسرى الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة تشديد القيود عليهم داخل السجون.

وسبق أن أوعز بن غفير بتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين، واتخذ عدة إجراءات شملت حرمانهم من الطعام ومنع تزويدهم باحتياجاتهم وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، في ظل ممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.





