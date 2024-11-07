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الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان

03:24 م الخميس 07 نوفمبر 2024

هيئة الإسعاف الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الخميس إصابة شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على الجليل.

وأفادت نجمة داود الحمراء، في بيان، بـ"إصابة رجل 85 عاماً بجروح طفيفة بشظايا صاروخ في الجليل".

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، تضرر أحد المباني في قرية كفار مسريك جنوب عكا ، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في سلسلة من المستوطنات من الجليل الأعلى إلى حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم الكشف عن حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان، تم اعتراض بعضها ورصدت حوادث سقوط".

الإسعاف الإسرائيلي صاروخ لبنان جنوب لبنان
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