بعد فوز ترامب.. بايدن يُلقي خطابًا اليوم عن نتائج الانتخابات



(مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيلقي خطابًا في وقت لاحق اليوم "إلى الأمة" للتحدث حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالسباق الرئاسي حيث تمكن من إزاحة الديمقراطية كاميلا هاريس عن طريق البيت الأبيض بعد حصوله على الأغلبية في المجمع الانتخابي.

ومن المفترض أن يتم تنصيب ترامب، يوم الـ6 من يناير المقبل.

من جهتها ألقت حملة كاميلا هاريس باللوم على الرئيس بايدن، في خسارة الانتخابات، نظرًا لعدم انسحابه مبكرًا بما يكفي بما يمكنهم من القيام بحملة انتخابية جيدة.