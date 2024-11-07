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إسرائيل توسع عملياتها في شمال قطاع غزة

02:42 م الخميس 07 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته وسعت نطاق عملياتها ضد حركة حماس في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات ضد البنية التحتية في بلدة بيت لاهيا... وفي الوقت نفسه، تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العمل في منطقة (جباليا)".

وتقع بيت لاهيا في أقصى شمال قطاع غزة المحاصر، بينما يقع مخيم جباليا للاجئين إلى جنوبها مباشرة.

وأفادت مصادر فلسطينية مرارا بسقوط الكثير من الشهداء المدنيين في المنطقة المدمرة، ووصفت الوضع الإنساني هناك بالكارثي.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى إخلاء المنطقة، إلا أنهم أفادوا بأن العديد منهم يرفضون المغادرة لأنهم يرون أن الأجزاء الأخرى من القطاع غير آمنة ويخشون الطريق الخطير الذي يسلكونه من أجل مغادرة منطقة القتال.

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