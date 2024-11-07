الصين تستعد للكشف عن مقاتلة شبحية جديدة الأسبوع المقبل



(مصراوي)

تستعد القوات الجوية الصينية للكشف عن طائرتها المقاتلة الشبحية الجديدة، "جيه-35 إيه"، التي ستعطي الفرصة لمعرفة قدرات المقاتلة الجديدة، التي يُنظر إليها على أنها ستعزز قدرات الصين العسكرية.



ومن المقرر أن تظهر المقاتلة الجديدة خلال عرض جوي مقرر الأسبوع القادم في مدينة تشوهاى جنوب الصين، وذلك بعد نشر صورتها لأول مرة خلال مؤتمر صحفي عقدته القوات الجوية الصينية.

وقالت "شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن تطوير هذه الطائرة يأتي في إطار سعي بكين لمضاهاة قدرات المقاتلات الشبحية الأمريكية، حيث صُممت "جيه- 35 إيه" بشكل أساسي لمهام القتال الجوي، إلى جانب قدرتها على تنفيذ هجمات جو-أرض، وذلك بحسب ما ذكرت بكين.

وفي حال دخلت المقاتلة الشبحية إلى الخدمة، ستصبح الصين الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تمتلك نوعين من المقاتلات الشبحية، وذلك بعد أن دخلت "جيه-20" للخدمة 2017.

والمقاتلات الشبحية مصممة لتجنب الرادار وأدوات الكشف الأخرى، مما يسمح لها بتنفيذ مهامها دون اعتراض.

وكانت قناة "سي سي تي في" الصينية الحكومية، قد قالت، إن المقاتلة الشبحية، يرجح استخدامها على حاملات الطائرات مستقبلاً، وهو ما سيعزز بشكل كبير قدرات الصين الجوية والبحرية.



ولا توجد معلومات دقيقة حتى الآن عن مواصفات المقاتلة الشبحية "جيه-35 إيه" حتى الآن، مما يصعب وضعها في مقارنات مع المقاتلات الأمريكية.