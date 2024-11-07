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القوات الإسرائيلية تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

01:57 م الخميس 07 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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رام الله- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وقلقيلية، ورام الله، وطوباس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضفة بما فيها القدس".

القوات الإسرائيلية الضفة الغربية هيئة شؤون الأسرى والمحررين
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