أمين عام الناتو يدعم ألمانيا للوفاء بالتزامات الدفاع

بودابست- (د ب أ)

دعم الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، المستشار الألماني أولاف شولتس للوفاء بالالتزامات الأمنية لبلاده رغم انهيار الحكومة الألمانية.

وقال روته إنه متأكد من أنه بمقدور ألمانيا الوفاء بمتطلباتها الدفاعية ووصف شولتس بأنه "قائد قوي" بإمكانه التعامل مع عدم الاستقرار السياسي.

وقال أمين عام الناتو، إن شولتس سوف يتأكد من اضطلاع ألمانيا "بدورها على الساحة العالمية" وإدارة السياسة الخارجية وفقا لذلك.





