نعيم قاسم: سنجعل إسرائيل تسعى للمطالبة بوقف الحرب

القاهرة- مصراوي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن لدى الحزب عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين لمواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن الحزب مستعد لخوض حرب استنزاف طويلة إذا كانت إسرائيل تراهن على ذلك.



وأكد قاسم في كلمة مسجلة بثت الأربعاء، بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال سلفه حسن نصر الله بنيران الجيش الإسرائيلي، أنه "لا يوجد مكان في إسرائيل ممنوع على طائرات وصواريخ حزب الله، وسنجعل العدو هو الذي يطالب بوقف العدوان".



وقال قاسم إنه إذا كان الإسرائيليون "يراهنون على أنهم يطيلون الحرب وتصبح حرب استنزاف.. فنحن حاضرون"، مؤكدا أنه "مهما مرّ الوقت سنبقى صامدين.. نواجهكم".

وأشار زعيم حزب الله إلى أنه لا يعول على نتائج الانتخابات الأمريكية لوقف "عدوان" إسرائيل، مؤكدا أن "ما يوقف الحرب العدوانية هو الميدان".



وطالب قاسم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية بتوضيح تفاصيل "الخرق" الإسرائيلي في مدينة البترون اللبنانية الساحلية، حيث أعلنت إسرائيل السبت الماضي أن قوة كوماندوس بحرية "اعتقلت عنصرا رفيعا في حزب الله" ونقلته إلى أراضيها للتحقيق معه.



وقال قاسم: "أن يدخل الإسرائيلي بهذه الطريقة، هذا أمر فيه إساءة كبيرة للبنان، وفيه انتهاك لسيادة لبنان"، مضيفا "لتُسأل اليونيفيل، وخاصة الألمان، عما رأوه في تلك الليلة وما الذي فعلوه؟"