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أول حادث قاتل.. مصرع 5 أشخاص جراء تحطم طائرة "هوندا HA-420" في أمريكا (فيديو)

12:29 م الخميس 07 نوفمبر 2024

أرشيفية

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وكالات

تحطمت طائرة هوندا من طراز HA-420 أثناء محاولتها لإلغاء الإقلاع في مطار فالكون فيلد MSC في ولاية أريزونا الأمريكية، وذلك بعد تجاوزها المدرج واصطدامها بسيارة.


بيانات تتبع الطائرة أظهرت أن عملية إلغاء الإقلاع تمت على سرعة 133 عقدة (246 كيلومتر/ساعة)، ولم تتمكن الطائرة من التوقف، حيث اخترقت السياج الحديدي الموجود في نهاية المطار واصطدمت بأحد السيارات التي كانت تعبر الطريق.

تسبب الحادث بوفاة 4 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بالإضافة إلى شخص في السيارة التي اصطدمت بها الطائرة، حسب ما أفادت به الشرطة الأمريكية


الطائرة التي تحمل التسجيل N57HP والبالغة من العمر 8 أعوام تآكل معظم بدنها بسبب الحريق الناتج عن الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.


يعتبر هذا أول حادث قاتل لطائرات هوندا جت والتي دخلت الخدمة نهاية عام 2015، ويوجد اليوم قرابة 250 طائرة في الخدمة من هذا الطراز.

طائرة هوندا تحطيم طائرة هوندا أمريكا
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