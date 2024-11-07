حادثة غريبة.. "سيارة لقتل الزوجات" في كردستان العراق

القاهرة- مصراوي

أصدر الادعاء العام في أربيل بإقليم كردستان العراق، يوم الأربعاء، أمر قبض بحق صاحب معرض للسيارات على خلفية الترويج لـ"بيك أب" من يشتريها تموت زوجته.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصاحب معرض سيارات في أربيل، يدعي أن سيارة نوع "بيك اب" بيعت 22 مرة.

بياع شراي في اربيل يمتلك سيارة نوع بيك اب يقول: كل من يشتري سيارتي تتوفى زوجته وقمت ببيعها 22 مرة والناس ارجعوها لي لان زوجاتهم توفين والان اؤجرها بمئة دولار لليوم الواحد. لتقوم الاسايش باعتقاله اليوم للتحقيق معه



خوش سيارة😂 pic.twitter.com/WOq01E23S0 — عبدالكريم المحسن (@BAlmhsn45332) November 5, 2024



وحسب صاحب المعرض، فإن كل من اشترى هذه العجلة توفيت زوجته، موضحا أن سعر السيارة ارتفع إلى حد كبير.

وأشار إلى أن أصحاب المعرض يقومون بتأجيرها لهذا الغرض.

وردا على ما صدر من صاحب المعرض، جرى تحريك دعوى لدى الادعاء العام بطلب من المحافظ أوميد خوشناو ضد صاحب المعرض كونه شكل نوعا من الإساءة بحق النساء.

هذا، وأصدر الادعاء العام مذكرة قبض بحق صاحب المعرض مع احتجاز السيارة التي يروج لها في معارض أربيل.