إعلان

حادثة غريبة.. "سيارة لقتل الزوجات" في كردستان العراق

12:27 م الخميس 07 نوفمبر 2024

صاحب معرض للسيارات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي
أصدر الادعاء العام في أربيل بإقليم كردستان العراق، يوم الأربعاء، أمر قبض بحق صاحب معرض للسيارات على خلفية الترويج لـ"بيك أب" من يشتريها تموت زوجته.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصاحب معرض سيارات في أربيل، يدعي أن سيارة نوع "بيك اب" بيعت 22 مرة.


وحسب صاحب المعرض، فإن كل من اشترى هذه العجلة توفيت زوجته، موضحا أن سعر السيارة ارتفع إلى حد كبير.

وأشار إلى أن أصحاب المعرض يقومون بتأجيرها لهذا الغرض.

وردا على ما صدر من صاحب المعرض، جرى تحريك دعوى لدى الادعاء العام بطلب من المحافظ أوميد خوشناو ضد صاحب المعرض كونه شكل نوعا من الإساءة بحق النساء.

هذا، وأصدر الادعاء العام مذكرة قبض بحق صاحب المعرض مع احتجاز السيارة التي يروج لها في معارض أربيل.

كردستان العراق سيارة لقتل الزوجات حادثة غريبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول حادث قاتل.. مصرع 5 أشخاص جراء تحطم طائرة "هوندا HA-420" في أمريكا (فيديو)

إعلان

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27 مئوية