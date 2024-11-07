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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف "هدفا عسكريا في الأراضي المحتلة"

11:16 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الخميس، أنها قصفت "هدفًا عسكريا في الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر".

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع اليوم، أنه "استمرارا بنهج مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم هدفا عسكريا في الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

المقاومة الاسلامية في العراق الطيران المسيّر فلسطين لبنان
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