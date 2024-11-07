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قوات الاحتلال تمدد إغلاق مكتب الجزيرة برام الله

10:50 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال تمدد إغلاق مكتب الجزيرة برام الله

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(وكالات)

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق مقر شبكة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية، لمدة 45 يومًا وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق الأولى.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الـ22 من سبتمبر الماضي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مكتب الجزيرة في الضفة وصادرت كل الأجهزة والوثائق بالمكتب ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

وجاء ذلك بعد 4 أشهر فقط من إغلاق مكتب الجزيرة في القدس، وذلك بعد توجيه اتهامات بنشر الأكاذيب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة رام الله الضفة الغربية
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