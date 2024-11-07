وزير الخارجية يؤكد وقوف مصر إلى جانب السودان

القاهرة - مصراوي

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الأربعاء 6 نوفمبر علي يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان الجديد، فى أول لقاء رسمي له بعد تعيينه وزيرا للخارجية، ويأتى اللقاء تأكيداً على خصوصية العلاقات المصرية - السودانية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصرى والسودانى الشقيقين.

وصرح تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره السودانى على تعيينه فى منصبه الجديد وعلى الثقة التي حاز عليها من مجلس السيادة السودانى، مؤكدا موقف مصر الراسخ من دعم السودان الشقيق فى هذا الظرف الدقيق، مشددا على دعم مؤسساته الوطنية واحترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية.

وأكد عبد العاطي أن مصر ستظل تقف بجوار السودان وشعبه الشقيق خلال الظرف الحرج والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به.

كما أكد عبد العاطى حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للسودان سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، حيث استضافت القاهرة مؤتمرا للقوى المدنية والسياسية السودانية في يونيو 2024 فى إطار الجهود المصرية لتحقيق السلام والأمن بالسودان، وأبرز الزيارة الناجحة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إلى بورتسودان في أوائل أكتوبر 2024 في إطار رئاسة مصر للمجلس.

أما بالنسبة للشق الانسانى، فقد شدد الوزير عبد العاطى على حرص مصر على توفير كافة أوجه الرعاية للإخوة السودانيين الذين توافدوا على مصر بأعداد كبيرة منذ اندلاع الأزمة فى السودان فى ظل تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين وزيري الخارجية المصرى والسودانى عكس تطابقا كاملا في المواقف بشأن قضية الأمن المائى، حيث أكد الوزيران على أن تحقيق الأمن المائي يمثل مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها.