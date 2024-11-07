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وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السورية إلى جدة بعد غياب 8 سنوات

10:23 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

الخطوط الجوية السورية

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الرياض- (د ب أ)

تصل اليوم الخميس إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (غرب)، أولى رحلات الخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، لأول مرة بعد انقطاع دام حوالي 8 سنوات.

وستكون وصول الرحلات بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس.

وكانت الرحلات الجوية المنتظمة بين المطارين متوقفة منذ 8 مايو 2016.

يُشار إلى أنه في شهر يوليو من العام الجاري، وصلت أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الخطوط الجوية السورية بتشغيل خدمات لنقل الحجاج.

مطار الملك عبد العزيز الدولي الخطوط الجوية السورية مطار دمشق الدولي
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