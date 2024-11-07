الكنيست الإسرائيلي يصوّت لصالح ترحيل عائلات منفذي العمليات لمدة 20 عامًا

القاهرة- مصراوي

مرر البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قانونا يسمح بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين من منفذي الهجمات، ومن بينهم مواطني البلاد، إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب، أو إلى أماكن أخرى.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن الكنيست منح صلاحية التنفيذ لوزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، بإبعاد أقارب منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاما.

وتم تمرير القانون، الذي دافع عنه أعضاء حزب ليكود بزعامه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، بأغلبية 61 صوتا مقابل 41، إلا أنه من المرجح أن يتم الطعن عليه في المحكمة.

وسيتم تطبيق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية، الذين كانوا على علم مسبق بهجمات أفراد عائلاتهم، أو الذين "أعربوا عن دعمهم أو تضامنهم".