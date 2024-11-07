سي إن إن: ترامب يُعلن أسماء بعض المسؤولين في إدارته خلال أيام

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر، إن الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب أعدّ مجموعة من الأوامر التنفيذية التي سيصدرها في اليوم الأول من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن مدينة "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، كانت تعج بالأعضاء المحتملين الذين يتنافسون للحصول على منصب في إدارة ترامب المقبلة، لافتة إلى أن كثيرا منهم أجّل رحلاته أو عدّل جدول سفره لحضور حفلة النصر التي أقامها الرئيس المنتخب.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب ربما يعلن قراره بشأن بعض المناصب في إدارته خلال أيام.

وقد بدء فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خطوات نحو الترشيحات المحتملة لعدد من مسؤولي إدارته القادمة.

وفي أولى الخطوات أنشأ الفريق، مكاتب في "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا.

وبينما تشارف الحملة الانتخابية من نهايتها، تلقى عدد من موظفيها رسائل إلكترونية مساء الثلاثاء، لإبلاغهم بما ستبدو عليه عملية انتقال السلطة وأدوارهم المحتملة فيها.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن رئيسي فريق الانتقال، هوارد لوتنيك، وليندا ماكماهون، اجتمعا بمرشحين محتملين لمناصب في الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن عددا عبيرا من حلفاء ترامب تطوعوا لمساعدة رئيسي فريق الانتقال، في إعداد قوائم بأسماء المرشحين لمناصب رفيعة في إدارة الرئيس الجمهوري، التي من المقرر أن تتسلم مهامها فعليا في يناير المقبل.

وأوضحت، أن قسم شؤون الموظفين في مشروع 2025 بقيادة جون ماكنتي الموالي لترامب، قام بفحص آلاف المرشحين المحتملين في إدارة ترامب، كما أنه من المرجح أن يقدم توصيات لفريق الانتقال.