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ترامب يتلقي رسالة تهنئة من نائبه السابق "منافسه الجمهوري"

06:57 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

مايك بنس ودونالد ترامب

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واشنطن - (د ب أ)

هنأ نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، الذي انشق عن ترامب في عام 2021، عندما رفض وقف التصديق على ترشيح جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، الرئيس الجمهوري المنتخب على فوزه في الانتخابات يوم الأربعاء.

وقال بنس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "لقد قال الشعب الأمريكي كلمته، ونرسل أنا وكارين تهانينا الصادقة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وعائلته على انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".

ونافس بنس، 65 عاما، ترامب في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري، لكنه انسحب في أكتوبر 2023، قائلا إن حملته فشلت في كسب التأييد.

وبعد خسارة ترامب في انتخابات 2020، حاول إقناع بنس بمنع تأكيد فوز بايدن في الكونجرس الأمريكي، لكن بنس رفض.

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