سي إن إن: ترامب قد يزور واشنطن الأسبوع المقبل للقاء بايدن

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدرمطّلع، إن فريق الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، يٌجري مناقشات لبحث موعد توجهه إلى العاصمة واشنطن للقاء الرئيس جو بايدن.

وأشار المصدر، إلى أن فريق ترامب يسعى للتوصل إلى ذلك الموعد في أقرب وقت ممكن، الذي من المحتمل أن يكون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر متحدث البيت الأبيض، أن بايدن تحدّث مع ترامب لتهنئته على فوزه بالانتخابات، كما دعاه للقاء ثنائي في البيت الأبيض.

في المقابل، أعرب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب تقديره الشديد للمكالمة التي أجراها معه الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى أنه يخطط لقبول عرض بايدن للقاء قريب في البيت الأبيض، وفقا لحملته الانتخابية.

وقال مدير اتصالات حملة ترامب، ستيفن تشيونج: "اتصل الرئيس جو بايدن بالرئيس دونالد جيه ترامب لتهنئته على فوزه ووجه دعوة إلى البيت الأبيض لضمان انتقال سلس بين الإدارة الحالية والإدارة القادمة، يتطلع الرئيس ترامب إلى الاجتماع، الذي سيعقد قريبا، ويقدر كثيرا المكالمة".

وهنأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، مساء الأربعاء، الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

ودعا بايدن، ترامب إلى البيت الأبيض لعقد لقاء معه بخصوص المرحلة الانتقالية.