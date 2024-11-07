الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. كيف تبدو عملية انتقال السلطة؟

بي بي سي

يؤدي الرئيس الجمهوري المنتخب، دونالد ترامب، اليمين الدستورية في حفل تنصيبه، يوم 20 من شهر يناير 2025.

ومن المقرر مع أداء ترامب اليمين الدستورية، سيتولى الرئيس المنتخب بشكل رسمي مهام منصب الرئيس.

وقبل تلك المراسم، سيجتمع أعضاء المجمع الانتخابي ليدلوا بأصواتهم نيابة عن التجمعات الانتخابية التي يمثلوها في 17 ديسمبر.

ثم ينعقد الكونجرس الجديد في السادس من يناير لفرز أصوات أعضاء المجمع الانتخابي ثم يصادق رسميا على فوز الرئيس الجديد.

وكان أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس قبل 4 أعوام لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.