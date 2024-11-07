إعلان

الإمارات.. مرسوم اتحادي بمعاملة مواطني "التعاون الخليجي" كإماراتيين بمجالين

05:09 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

الإمارات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصدرت الحكومة الإماراتية، مرسوما اتحاديا، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

ونص المرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي، على أنه "يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة".

وفي إطار متصل، يستثنى المرسوم الاتحادي من ذلك، الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أو يصدر قرارا من مجلس الوزراء الإماراتي باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.

كذلك نص المرسوم الجديد، على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في ما يخص ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات.

الحكومة الإماراتية الامارات التعاون الخليجي مواطن التعاون الخليجي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الوكالة الأوروبية للمناخ: 2024 سيكون العام الأكثر حرارة على الإطلاق

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)