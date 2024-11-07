لليوم الثاني.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد إقالة يوآف جالانت

تل أبيب - (د ب أ)

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في القدس، بوقت متأخر من يوم الأربعاء، لليلة الثانية على التوالي، ضد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أقال جالانت يوم الثلاثاء، قائلا: "إنه فقد الثقة فيه".

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع يوم الأربعاء، مطالبين نتنياهو بالتراجع عن الإقالة.

كما دعا المتظاهرون إلى التوصل لتسوية مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لتحرير نحو 100 أسير إسرائيلي لا يزالون في غزة، والتخلي عن الإعفاءات المقررة من الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال المتدينين المتشددين.

وحث المتظاهرون على تشكيل لجنة تحقيق في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، الذي خلف 1200 قتيل و250 أسيرا في البداية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قد فوجئوا تماما بالهجوم.

كما أيد جالانت هذه المطالب، وكان ذلك أحد الأسباب التي جعلته لا يحظى بتأييد نتنياهو.