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11 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية

03:30 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر محلية، إن 11 آلية عسكرية اقتحمت قرى وبلدات قفين وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة، وجابت الشوارع الرئيسية فيها.

وأصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، مساء الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية، إصابة مواطن بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليامون بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع وسط مواجهات مع المواطنين.

اقتحام مدينة طولكرم الضفة الغربية قوات الاحتلال الجيش الإسرائيلي
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