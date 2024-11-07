أنطونيو جوتيريش يُهنئ ترامب ويؤكد استعداد الأمم المتحدة للعمل مع إدارته

وكالات

هنّأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الإدارة القادمة لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر متحدث البيت الأبيض، أن بايدن تحدّث مع ترامب لتهنئته على فوزه بالانتخابات، كما دعاه للقاء ثنائي في البيت الأبيض.

في المقابل، أعرب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب "تقديره الشديد" للمكالمة التي أجراها معه الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى انه يخطط لقبول عرض بايدن للقاء قريب في البيت الأبيض، وفقا لحملته الانتخابية.

وقال مدير اتصالات حملة ترامب، ستيفن تشيونج: إن "اتصل الرئيس جو بايدن بالرئيس دونالد جيه ترامب لتهنئته على فوزه ووجه دعوة إلى البيت الأبيض لضمان انتقال سلس بين الإدارة الحالية والإدارة القادمة، يتطلع الرئيس ترامب إلى الاجتماع، الذي سيعقد قريبا، ويقدر كثيرا المكالمة".

وهنأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، مساء الأربعاء، الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

ودعا بايدن، ترامب إلى البيت الأبيض لعقد لقاء معه بخصوص المرحلة الانتقالية.