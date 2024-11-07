بعد غارة إسرائيلية.. تضرر صالات مطار رفيق الحريري اللبناني

وكالات

أكدت تقارير إعلامية، وقوع أضرار في صالات المغادرة في مطار رفيق الحريري في بيروت، جراء غارات إسرائيلية قريبة، وفقا لما نقلته "العربية – الحدث" عن مراسلها.

‌‏وأشارت إلى تطاير شظايا إلى مدرج مطار رفيق الحريري، لافتة إلى أن غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت مستودعا قرب المطار بعد الإنذارات.

وأوضحت التقارير أن غارات إسرائيلية تستهدف في الوقت الحالي، عدة مناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.