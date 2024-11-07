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غداة الانتخابات الرئاسية.. مئات الأمريكيين يفرون من منازلهم بسبب حرائق الغابات

01:58 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

حريق غابات- أرشيفية

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كاليفورنيا (أمريكا) - (أ ب)

تعرضت كاليفورنيا لرياح قوية يوم الأربعاء، أججت حريق غابات سريع الانتشار، مما دمر عشرات المنازل وأجبر مئات السكان على الفرار، إذ حذرت الأرصاد الجوية من احتمالية نشوب حرائق "شديدة ومهددة للحياة".

وفي شمال غرب لوس أنجلوس، توسع حريق "ماونتن" بسرعة، مما أدى إلى صدور أوامر إخلاء للمجتمعات السكنية والمزارع والمناطق الزراعية بالقرب من سانتا بولا في مقاطعة فينتورا جنوبا.

وارتفع عمود كثيف من الدخان مئات الأقدام في السماء، مغطيا أحياء بأكملها مما تسبب في تعتيم الرؤية أمام رجال الإطفاء والنازحين.

وفي حوالي الساعة 09:15 صباحا، تم تحديد مساحة الحريق بحوالي 250 فدانا (100 هكتار)، وبحلول الساعة 02:45 مساء أصبحت مساحته أكبر بنحو 42 مرة حيث تجاوز 16 ميلا مربعا (62 كيلومترا مربعا).

وقالت إدارة إطفاء مقاطعة فينتورا إن عدة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات، لكن لم يتضح على الفور كيفية تعرضهم للإصابة.

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