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ترامب يُقدر تهنئة جو بايدن ويُخطط لاجتماع ثنائي قريب

01:54 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

بايدن وترامب

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وكالات

أعرب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، "تقديره الشديد" للمكالمة التي أجراها معه الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى أنه يُخطط لقبول عرض بايدن للقاء قريب في البيت الأبيض، وفقا لحملته الانتخابية.

وقال مدير اتصالات حملة ترامب، ستيفن تشيونج: إن "اتصل الرئيس جو بايدن بالرئيس دونالد جيه ترامب لتهنئته على فوزه ووجه دعوة إلى البيت الأبيض لضمان انتقال سلس بين الإدارة الحالية والإدارة القادمة، يتطلع الرئيس ترامب إلى الاجتماع، الذي سيعقد قريبا، ويقدر كثيرا المكالمة".

وهنأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، الأربعاء، الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية.

ودعا بايدن، ترامب إلى البيت الأبيض لعقد لقاء معه بخصوص المرحلة الانتقالية.

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