بعد الإنذار بالإخلاء.. غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت

وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الحدث وحارة حريك وتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الخميس، بحسب سكاي نيوز.

وشهدت منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كبيرة بعد إنذارات إسرائيلية بضرورة إخلاء مواقع في تلك المنطقة.

كانت إنذارات إخلاء من الجيش الإسرائيلي شملت مواقع في الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير وحدث بيروت.

وشملت الإنذارات الإسرائيلية أيضا موقعين قريبين من مطار رفيق الحريري الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 40 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد الأربعاء، بما في ذلك مدينة بعلبك، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض لا تزال جارية بحثا عن مفقودين.

وقالت الوزارة في بيان ضمنته حصيلة غير نهائية للضحايا إن "سلسلة غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك" أسفرت عن استشهاد "40 شخصا وإصابة 53".