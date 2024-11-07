عائلة أوباما مُهنّئة ترامب بفوزه في الانتخابات: ليست النتيجة التي كنا نأملها

وكالات

هنّأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، على فوزهما بالانتخابات الرئاسية.

وقد لعب أوباما وزوجته دورا محوريا في الأسابيع الماضية في الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال أوباما في برقية التهنئة: "من الواضح أن هذه ليست النتيجة التي كنا نأملها، نظرا لاختلافاتنا العميقة مع الحزب الجمهوري حول مجموعة كاملة من القضايا.. لكن العيش في ظل الديمقراطية يعني الاعتراف بأن وجهة نظرنا لن تنتصر دائما، وأن نكون على استعداد لقبول الانتقال السلمي للسلطة ".

وأكد أوباما: أنه "في بلد كبير ومتنوع مثل بلدنا، لن نتفق دائما في كل شيء.. لكن التقدم يتطلب منا إظهار حسن النية والتسامح، حتى تجاه الأشخاص الذين نختلف معهم بشدة، هكذا وصلنا إلى هذا الحد، وهكذا سنستمر في بناء بلد أكثر عدالة وإنصافا، وأكثر مساواة وأكثر حرية".

وخلال حملة المرشح الجمهوري الانتخابية، وصف ترامب زوجة أوباما بـ"الشريرة"؛ بعدما انتقدت تصريحاته خلال تجمع انتخابي أثناء حضورها حشد لمنافسته الديمقراطية كامالاه هاريس، كما وصف زوجها بأنه "رجل متعب ويبدو أكبر سنا".