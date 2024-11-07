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دموع ومواساة.. أبرز مشاهد خطاب هاريس "الأخير" بعد هزيمتها- صور

01:14 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مشاهد خطاب هاريس
  • عرض 5 صورة
    مشاهد خطاب هاريس
  • عرض 5 صورة
    مشاهد خطاب هاريس
  • عرض 5 صورة
    مشاهد خطاب هاريس
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وكالات

ألقت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، خطاب اعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، في جامعة هوارد.

وصعدت هاريس إلى المسرح في جامعتها الأم، بعدما كان من المقرر أن تحتفل حملتها بالانتصار في الانتخابات الرئاسية.

وخلال كلمتها، غلبت الدموع كثير من مؤيديها الذين حضروا لسماع خطابها، الذي حثتهم فيه على مواصلة الحشد من أجل حقوق الإنجاب، من بين وعود الحملة الأخرى.

وفي محاولة لمواساة أنصارها بعد هزيمة تاريخية منيت بها، قالت هاريس: "إلى الشباب الذين يشاهدون الحدث، لا بأس أن تشعروا بالحزن والإحباط، ولكن أرجو أن تعلموا أن كل شيء سيكون على ما يرام".

كذلك طالبت هاريس، أنصارها بعد اليأس أو الاستسلام: "لا تتوقفوا أبدا عن محاولة جعل العالم مكانا أفضل".

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