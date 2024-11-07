الانتخابات الأمريكية.. حملة ترامب تعدّ قوائم لمسؤولين محتملين في إدارته

وكالات

بدء فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خطوات نحو الترشيحات المحتملة لعدد من مسؤولي إدارته القادمة.

وفي أولى الخطوات أنشأ الفريق، مكاتب "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا.

وبينما تشارف الحملة الانتخابية من نهايتها، تلقى عددا من موظفيها رسائل إلكترونية، مساء الثلاثاء، لإبلاغهم بما ستبدو عليه عملية انتقال السلطة وأدوارهم المحتملة فيها.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن رئيسي فريق الانتقال، هوارد لوتنيك، وليندا ماكماهون، اجتمعا بمرشحين محتملين لمناصب في الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن عددا عبيرا من حلفاء ترامب تطوعوا لمساعدة رئيسي فريق الانتقال، في إعداد قوائم بأسماء المرشحين لمناصب رفيعة في إدارة الرئيس الجمهوري، التي من المقرر أن تتسلم مهامها فعليا في يناير المقبل.

وأوضحت، أن قسم شؤون الموظفين في مشروع 2025 بقيادة جون ماكنتي الموالي لترامب، قام بفحص آلاف المرشحين المحتملين في إدارة ترامب، كما أنه من المرجح ان يقدم توصيات لفريق الانتقال.