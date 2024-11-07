بعد التهديد بقصفها.. نزوح جماعي من منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية

وكالات

شهدت منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت، نزوح جماعي للمواطنين، وذلك بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصفها، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وغادرت عشرات السيارات منطقة الأوزاعي متجهة إلى مناطق آمنة في لبنان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي تهديدا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، تحديدا في مباني محددة في خرائط مرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الأوزاعي، حارة حريك، تحويطة الغدير وحدث بيروت.

وأضاف البيان: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".