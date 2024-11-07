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بعد هزيمتها.. هاريس تدعو أنصارها لقبول نتائج الانتخابات والمساعدة لانتقال السلطة سلميًا

12:35 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس في خطاب اعترافها بالهزيمة، إنها رغم تفهمها مشاعر أنصارها، فإن البلاد بحاجة إلى قبول نتائج الانتخابات.

وأكدت هاريس أنها تعلم أن أنصارها تخالجهم مجموعة من المشاعر في الوقت الراهن، لكنه يتحتم على الجميع القبول بنتائج الانتخابات.

وأشارت هاريس إلى أن اتصلت بمنافسها الجمهوري، الرئيس المنتخب دونالد ترامب؛ للاعتراف بهزيمتها في السابق، ولتؤكد أنها ستشارك في الانتقال السلمي للسلطة.

وفي كلمتها، تحدثت هاريس عدّة مرات عن الديمقراطية كونها المحور الرئيسي لحملتها، قائلة: "إن أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية الأمريكية هو أنه عندما نخسر الانتخابات، فإننا نقبل النتائج، وهذا المبدأ مثل أي مبدأ آخر، يميز الديمقراطية عن الملكية أو الاستبداد، ويجب على أي شخص يسعى إلى كسب ثقة الجمهور أن يحترمها".

وأضافت: "في الوقت نفسه، في أمتنا، لا ندين بالولاء لرئيس أو لحزب، بل لدستور الولايات المتحدة، والولاء لضميرنا ولإلهنا".

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